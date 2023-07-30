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Рашисти наразі вивели з Чорного моря носії крилатих ракет, інфографіка: ВМС ЗСУ
У Чорному морі наразі немає жодного носія «калібрів» — ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n185647-u-chornomu-mori-narazi-nemaie-jodnogo-nosiya-kalibriv-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 9.00 сьогоднішнього дня, 30 липня, на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, з них два носії «калібрів» із загальним залпом до 24 ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 10 суден, з них два продовжили рух з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 21 судно, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.
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