Рашисти наразі вивели з Чорного моря носії крилатих ракет, інфографіка: ВМС ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n185647-u-chornomu-mori-narazi-nemaie-jodnogo-nosiya-kalibriv-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 9.00 сьогоднішнього дня, 30 липня, на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, з них два носії «калібрів» із загальним залпом до 24 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 10 суден, з них два продовжили рух з протоки Босфор;

до Чорного моря — 21 судно, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.