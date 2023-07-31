Китай впроваджує обмеження на експорт обладнання для БПЛА

https://racurs.ua/ua/n185684-kytay-vprovadjuie-obmejennya-na-eksport-obladnannya-dlya-bpla.html

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Китай з 1 вересня впроваджує обмеження на експорт обладнання для безпілотників. Це стосується певних видів двигунів, комунікаційного обладнання, лазерів, систем боротьби з БПЛА.

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Без спеціального дозволу заборонено експортувати двигуни для БПЛА потужністю понад 16 кВт.

Також КНР вводить експортний контроль для дронів, які можуть лишатися в повітрі понад 30 хв і злітна маса яких перевищує 7 кг. Тобто для продажу такого товару експортери мають щоразу отримувати дозвіл від Мінторгівлі.

Контроль встановлюють «для захисту національної безпеки та інтересів Китаю».

Мінкомерції Китаю заявило, що останніми роками розширюється сфера застосування БПЛА, зростає ризик їх застосування у військових цілях.

Безпілотники китайського виробництва масово використовують у боях і українські військові, і московські виродки.