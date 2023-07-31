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Україна отримала півтисячі акумуляторів для критичної інфраструктури
Україна отримала півтисячі акумуляторів Tesla для критичної інфраструктури (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185694-ukrayina-otrymala-pivtysyachi-akumulyatoriv-tesla-dlya-krytychnoyi-infrastruktury-video.htmlРакурс
Україна отримала 508 потужних акумуляторів для посилення критичної інфраструктури.
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Акумулятори Tesla Powerwall забезпечуватимуть електроенергією школи, лікарні, дитсадки тощо. Це — ефективне рішення під час ракетного терору росії, повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Вони заряджаються від звичайної електрики та тримають заряд до 14 годин. Завдяки їм лікарі рятуватимуть життя, вчителі проводитимуть уроки, а українці залишатимуться на зв’язку, — додав Федоров і подякував польським урядовцям за акумулятори.
Tesla Powerwall успішно використовуються в Україні. Рік тому Київ отримав перші 50 систем. Вони працюють у лікарнях та амбулаторіях на звільнених територіях, дозволяють тисячам людей у прифронтових містах Донецької й Миколаївської областей телефонувати рідним та дізнаватися новини навіть під час відключень електроенергії через російські обстріли.
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