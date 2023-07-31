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Ізраїльське судно прорвало блокаду в Чорному морі та зайшло в український Дунай
Ізраїльське судно прорвало блокаду в Чорному морі та зайшло в український Дунай — блогерhttps://racurs.ua/ua/n185699-izrayilske-sudno-prorvalo-blokadu-v-chornomu-mori-ta-zayshlo-v-ukrayinskyy-dunay-bloger.htmlРакурс
Ізраїльське судно прорвало блокаду в Чорному морі та зайшло в українську гілку Дунаю.
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За ним прямують ще чотири судна, які або встали, або найближчим часом встануть на якірну стоянку на Дунаї. Про це написав у своєму блозі на «Мілітарному» Urich, військовий оглядач основних подій на Близькому Сході.
Безпеку цих кораблів забезпечує американський протикорабельний літак P8, який дозаправляють прямо в небі Румунії. Також неподалік нього літає розвідувальний безпілотник RQ-4.
Рішення розблокування «зернового коридору» може бути знайдене всупереч бажанням русні. Повідомляють, що проти ночі на 30 липня 3 цивільні кораблі Ams1, Sahin 2 і Yilmaz Kaptan, пройшовши турецькі протоки. Походження цих суден: Ізраїль, Греція та Туреччина/Грузія. Пункт призначення через AIS був визначений як Україна. І вже сьогодні, Ams1, наплювавши на російські погрози, входить в українську гілку Дунаю, — йдеться у блозі на «Мілітарному».
Блогер пише, що це перший корабель, який прорвав російську блокаду Чорного моря після бомбардування Рені 25 липня. Починаючи свою подорож з Ашдоду, Ізраїль, він відкрито рекламувала пункт призначення — Україна, і перетнув Чорне море прямим курсом.
За Ams1 прямують ще чотири судна (плюс до тих — Sealock і Afer), які або встали, або встануть на якірну стоянку найближчим часом на Дунаї. Американський протикорабельний літак P8 забезпечує безпеку. Його дозаправляють прямо в небі Румунії. Додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4, — написав блогер.