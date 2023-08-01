Рolitico: Україна має план на випадок убивства Зеленського

https://racurs.ua/ua/n185715-rolitico-ukrayina-maie-plan-na-vypadok-ubyvstva-zelenskogo.html

Ракурс

Україна має план на випадок убивства президента Володимира Зеленського. Про це пише американське видання Рolitico.

.

Обов’язки президента візьме на себе спікер Верховної Ради. Фактично країною керуватиме так звана рада — колективний уряд, до якого увійдуть голова парламенту, голова Офісу президента, міністр закордонних справ і міністр оборони. Союзники України знають про цей план.

Коли у Зеленського запитали, чи турбують його спроби росії вбити його, він відповів, що не може собі цього дозволити.

Якби я думав про це постійно, я б просто замкнувся в собі, як зараз путін, який не виходить зі свого бункера… Звичайно, мої охоронці повинні думати, як цього не сталося, і це їхнє завдання. Я не думаю про це, — сказав глава держави в інтерв’ю CNN минулого місяця.

Видання вказує, що нині ризики атаки рф на Зеленського менші, аніж у перші хаотичні тижні повномасштабної війни, коли російські танки рухалися у бік Києва, але ніхто не виключає таких намірів рф.

У березні в росії знову прозвучали заклики до вбивства Зеленського після того, як підтримувані Україною антипутінські російські диверсанти зайшли у два російські села на території Брянської області. Депутат рф Михайло Делягін заявив, що «єдиною нормальною реакцією» на інцидент є «негайна ліквідація Зеленського», нагадує Рolitico.

Через загрозу атаки закордонні візити Зеленського плануються з максимальною секретністю, зважаючи на «послужний список» Кремля щодо проведення подібних операцій. Рolitico згадує про отруєння офіцера російської розвідки Олександра Литвиненка та невдале отруєння «Новачком» у 2018 році подвійного агента Сергія Скрипаля у Солсбері.

Українці мають плани — про які я не збираюся говорити чи вдаватися в деталі — щоб переконатися, що існує те, що ми називаємо «безперервністю уряду». Так чи інакше, — заявляв торік держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CBS.

Рolitico констатує, що українці більш виважено ставляться до Зеленського, бачать як його сильні, так і слабкі сторони. Його критикують за помилки — зокрема за те, що він не зміг краще підготуватися до вторгнення, яке вважав малоймовірним. На противагу, міжнародні ЗМ були зачаровані харизматичністю Зеленського і його трансформацією з президента мирного часу на молодого лідера часів війни.

Тим не менш, це не війна однієї людини. І, принаймні, в Україні мало хто сумнівається, що є й інші гідні лідери, — пише Рolitico.

Видання процитувало слова одного українського підприємця: