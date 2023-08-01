Монумент “Батьківщина-мати” позбавляється радянських символів (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n185721-monument-batkivschyna-maty-pozbavlyaietsya-radyanskyh-symvoliv-video.html

Ракурс

З монумента «Батьківщина-мати» у Києві у вівторок, 1 серпня, почали демонтувати радянський герб, розташований на щиті. Його замінять на тризуб — український національний символ, сучасний малий державний герб України.

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Роботи переносили декілька разів через сильний вітер. Міністерство культури та інформаційної політики повідомляло, що процес завершать до Дня незалежності, 24 серпня. Вартість проекту — 28 млн грн.

Торік у застосунку «Дія» проводилося опитування про те, чи варто замінити герб СРСР на тризуб на щиті «Батьківщини-матері». 85% із 800 тис. українців підтримали декомунізацію. Раніше у Мінкульті показали, як виглядатиме момент після завершення робіт.

Роботи з демонтажу стартували у неділю, 30 липня.