Українські військові показали, як знищують російський БпЛА "Ланцет" зі стрілецької зброї

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Воїни радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького ПвК «Південь» зі стрілецької зброї збили ударний російський безпілотник «Ланцет».

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«Ланцет» — російські баражуючі дрони «Ланцет» стали однією з найбільших небезпек, з якими стикається українське військо, а особливо підрозділи, що працюють у ближньому тилу, такі як зенітники та артилеристи.

Під загальною назвою «Ланцет» криється ціле сімейство безпілотників та їх модифікацій виробництва російської компанії Zala Aero. Так, те, що ми звикли іменувати цією назвою насправді є старшою версією безпілотника з назвою «Ланцет-3». Його менша версія «Ланцет-1» не отримала значного поширення.

«Ланцет» має незвичну аеродинамічну схему крил. На фюзеляжі встановлено два Х-подібних крила, що забезпечують політ та маневрування. У передній частині фюзеляжу встановлена оптична станція, в центрі вміщено бойову частину, акумулятор та електромотор, а у хвостовій частині розміщено штовхаючий гвинт. Планер дрона виготовлений із композитного матеріалу.

Радіус дії безпілотників становить понад 40 км. За деякими порівняннями відстані до місця ураження можна припустити, що максимальний радіус польоту становить близько 50 км. Завдяки таким характеристикам ударний безпілотник активно застосовуються окупантами для контрбатарейної боротьби та знищення зенітних систем.