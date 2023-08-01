Росіяни просять про евакуацію після «успішного відбиття» атаки в Чорному морі

https://racurs.ua/ua/n185736-rosiyany-prosyat-pro-evakuaciu-pislya-uspishnogo-vidbyttya-ataky-v-chornomu-mori-audio.html

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Вранці Міноборони росії повідомило про нібито «безуспішну» атаку трьох морських дронів на патрульні кораблі Чорноморського флоту «Сергей Котов» і «Василий Быков». Напад стався за 340 км від Севастополя, і всі дрони нібито були знищені.

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Так звані «воєнкори» стверджують, що серед атакованих був контейнеровоз Sparta-IV, який, за даними Naval News і спостерігачів, возив із Сирії зброю.

За це його капітану Олексію Терещенку в червні СБУ повідомила про підозру.

Джерело «Бабеля» в секторі безпеки та оборони повідомило, що зараз російські моряки одного з цих кораблів просять про евакуацію постраждалих, що суперечить заявам про «успішне відбиття» атаки дронів.

У перехопленій розмові між екіпажами гелікоптерів Ка-29, залучених для евакуації, та береговими авіаційними службами передаються поточні координати кораблів та уточнюється кількість постраждалих.

На момент розмови йдеться щонайменше про одного загиблого і п’ятьох поранених. Також лунають слова про необхідність присутності прикордонника для «розмитнення», але чого саме — не уточнюється. Можна припустити, що це вантаж Sparta-IV.

росія називає цей контейнеровоз цивільним, але джерело каже, що на судні встановлена крупнокаліберна зброя, на борту є кадрові військові, що є грубим порушенням міжнародного морського права. Фактично, судно стає законною військовою ціллю.

Який саме корабель постраждав від атаки — невідомо.

Як видно на мапі, приблизне місце атаки надводних дронів (за 340 км на південний захід від Севастополя) — це ближче до берегів Туреччини, ніж до Криму, тобто там, де російський флот блокує рух суден із зерном та збіжжям.