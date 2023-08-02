"Вагнерівці" отаборяються у білорусі

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Бойовики ПВК «Вагнера» зводять укріплення на полігоні в білорусі.

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Активні будівельні роботи йдуть на полігоні «Репіще» поблизу міста Осиповичі Могилівської області, пише білоруська служба «Радіо Свобода».

Цей обʼєкт розташований за 15 кілометрів від табору російських найманців у селі Ціль. На фото видно будівництво численних укріплень, можливо, землянок. Біля них — об'єкти, схожі на легкові автомобілі та світло-сірі мікроавтобуси УАЗ, працюють бульдозери.

29 липня Міноборони Білорусі повідомило про спільні навчання 51 артилерійської бригади з «інструкторами „ПВК Вагнера“ на цьому полігоні. Повідомлялося про виконання „вогневих завдань із застосуванням квадрокоптерів“.

Тим часом у США не бачать від „вагнерівців“ загрози НАТО.

США невідомо про будь-яку конкретну загрозу, яку ПВК „Вагнера“ становить для Польщі чи інших союзників по НАТО». Він додав, що Сполучені Штати «уважно за цим стежать», — заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє «Голос Америки».

Кірбі зазначив, що, за наявною інформацією, частина «вагнерівців» вирушила до Африки, «намагаючись збільшити там нестабільність», дехто ще в Україні, а ще частина перемістилась до білорусі.

Він також підтвердив відданість Вашингтона зобов’язанням у рамках ст. 5 договору НАТО, нагадавши слова президента Джо Байдена, що США захищатимуть «кожен дюйм території НАТО».