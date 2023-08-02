США розцінять атаки «вагнерівців» на Польщу як напад росії

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США розцінять атаки «вагнерівців» на Польщу як напад росії.

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Про це заявила представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, відповідаючи на запитання польського журналіста, чи Вашингтон стурбований присутністю найманців біля кордону НАТО.

Ми бачили їхні зловмисні зусилля на Африканському континенті. Тому ми, безумовно, стурбовані тим, що ця група за вказівкою російського уряду — оскільки вони не працюють незалежно від російського уряду — є загрозою для всіх нас. І ми повинні забезпечити ясність повідомлення про те, що будь-які атаки групи «Вагнера» розглядатимуться як напади з боку російського уряду, — наголосила вона.

Раніше польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що частину найманців ЧВК у білорусі направили у бік Сувальського коридору, який з'єднує Польщу з країнами Балтії та поділяє білорусь та Калінінградську область росії.

1 серпня картопляний диктатор Лукашенко заявив, що «пожартував» коли казав, що найманці «Вагнер» його напружують, а потім почав погрожувати Польщі.

Лукашенко зустрічався з жителями Біловезького у Брестській області. Серед іншого він згадав ПВК «Вагнера», який зараз дислокується в білорусі.

Я пожартував, що вагнерівці між собою шушукаються: на екскурсію до Жешува сходимо. Чому? Тому що техніка та озброєння йшли з Жешува туди, де під Бахмутом воювали ці вагнерівці. Ще скажуть білорусам і мені дякую за те, що ми запросили до себе цих бійців. А це не одна тисяча. Я навіть не хочу називати. Усього сьогодні у них під контролем більш як 30 тис. людей. Це хлопці, заряджені на війну, скривджені. скалічених, загиблих… Вони, що, пробачать?.. Не пробачать. Тому хай моляться, що ми тримаємо їх, ще якось забезпечуємо.Інакше вони без нас просочилися б туди і вломили б так цьому Жешуву і Варшаві, що мало б не здалося. Тому мені дорікати не треба, а нехай подякують, — сказав Лукашенко під час зустрічі.

Нагадаємо, тиждень тому картопляний заявляв, що вагнерівці почали напружувати його через жартування, що їм хочеться на Захід «на екскурсію в Варшаву і до Жешува».