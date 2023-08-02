НАБУ оголосило в розшук екс-нардепа Логвинського. Фото:

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Георгій Логвинський, колишній народний депутат, оголошений у розшук.

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Правоохоронці вважають, що упродовж 2013−2016 років Логвинський зумів ввести в оману Європейський суд з прав людини, бо нібито наказав представнику компанії «Золотий Мандарин» направити до ЄСПЛ заяву про стягнення 54 млн грн як невиплачену заборгованість від «Київенерго». У заяві представник компанії послався на рішення суду, яке влада нібито не виконувала з 2009 року. Про це 2 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило в Telegram.

Однак у Бюро з’ясували, що компанія «Золотий Мандарин» не вживала заходів для стягнення такої заборгованості, оскільки всі її рахунки та майно були заарештовані. Також зловмисники приховали факт того, що компанія напередодні звернення до Європейського суду з прав людини відступила права вимоги до «Київенерго» на користь іншого підприємства та отримала за це 54 млн грн.

На думку слідства, Логвинський домовився з керівництвом Міністерства юстиції про те, щоб відомство «допомогло» уповноваженому уряду у справах ЄСПЛ підготувати декларацію про дружнє врегулювання спору. Таким чином, як стверджують в НАБУ, підконтрольне екс-нардепу підприємство повторно отримало 54 млн грн.

Нагадаємо, 2 серпня НАБУ та САП завершили розслідування щодо міського голови Одеси Геннадія Труханова та інших посадовців Одеської міськради у справі на 689 млн грн.