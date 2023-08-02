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Ракурс
Навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться у серпні. Фото:

Зеленський анонсував навчання українських пілотів на F-16

2 сер 2023, 20:18
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Навчання військових льотчиків Збройних сил України на американських винищувачах F-16 почнуться у серпні цього року.


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Зараз Києву потрібно працювати на сто відсотків із країнами, які мають ці літаки і які зможуть після навчання їх передати Україні. Про це 2 серпня заявив президент Володимир Зеленський на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

F-16. Цього місяця почнеться тренування наших українських пілотів, — зазначив глава держави.

Президент зізнався, що це є потужним та складним завданням. Також наголосив, що якнайшвидше має відбутися постачання та бойове застосування F-16 українськими пілотами.

Нагадаємо, 1 серпня телекомпанія CNN повідомила, що Сполучені Штати Америки все ще чекають від європейських чиновників остаточного плану підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Навчання планувалося розпочати у серпні, проте все ще необхідно опрацювати низку найважливіших деталей.

Джерело: Ракурс


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