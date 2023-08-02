Самохідний міномет «Тюльпан». Фото:

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Українські захисники на одному з напрямків російський самохідний міномет «Тюльпан».

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Ліквідація ворожого 2С4 калібром 240 мм відбулася на тимчасово окупованій території. Знищення «Тюльпана» стала результатом спільної роботи артилеристів 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 74-го окремого розвідувального батальйону. Про це 2 серпня ВМС України повідомили в Facebook.

Самохідний міномет 2С4 «Тюльпан» вагою понад 27 т має калібр 240 мм, дальність стрільби звичайною міною становить 9,5 км, а активно-реактивною міною — 19,5 км. Головна небезпека «Тюльпана» в тому, що це саме міномет, тобто боєприпас летить по високій траєкторії. А вогнева потужність одного пострілу з цього міномета у рази більша за звичайну великокаліберну артилерію.

Нагадаємо, 1 серпня віце-премєр Михайло Федоров опублікував у соцмережах відео майстерної роботи оператора та дрона українського виробництва від групи «Ескадрон». Ця група знищила низку російської військової техніки.