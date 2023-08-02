В Україні виготовляють бомби, надруковані на 3D-принтері. Фото: Getty Images

https://racurs.ua/ua/n185784-v-ukrayini-drukuut-bomby-na-3d-prynteri-the-economist.html

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В Україні виготовляють бомби, надруковані на 3D-принтері.

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Група українців, які виробляють бомби, надруковані методом 3D-друку, виготовили понад 30 тис. бомб за останні чотири місяці. При цьому виробництво «надрукованих» боєприпасів постійно збільшується. Про це повідомляє The Economist.

ЗМІ, із посиланням на аматором-виробником зброї з Києва на прізвисько Льоша, зазначає, що цей чоловік з групою друзів у домашніх умовах розробили альтернативу звичайним гарантам — 800-грамову протипіхотну бомбу «Зайчик», або «Кролик».

Надруковані на 3D-принтері гільзи потім відправляють для наповнення вибухівкою С4, вибуховою речовиною та шматками сталевої шрапнелі. Розробники стверджують, що ця шрапнель ріжеться в дошки «як масло».

Також повідомляється, що саморобні боєприпаси не є прямою заміною заводського виду. Але у них є переваги, бо вони дешеві.

Інша група аматорів Druk Army виготовила понад 30 тис. цукеркових бомб за останні чотири місяці. Їхній керівник «Сват» каже, що темпи виробництва ростуть, — пише The Economist.

Нагадаємо, 30 липня українські волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко показали безпілотники, які були закуплені за пожертви українців та незабаром будуть передані на потреби Сил оборони України.

Джерело: The Economist