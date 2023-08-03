Київ другу ніч поспіль не спить через російські "мопеди"

https://racurs.ua/ua/n185785-kyyiv-drugu-nich-pospil-ne-spyt-cherez-rosiyski-mopedy.html

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Київ другу ніч поспіль не спить через російські «мопеди» — іранські ударні БПЛА.

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У ніч проти 3 серпня під час відбиття чергового нальоту дронів-камікадзе на Київ українська ППО збила всі майже півтора десятки дронів, що летіли на столицю. Про це оголосив вранці голова військової адміністрації міста.

Повітряна тривога тривала понад три години.

Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів «Шахед» на Київ. І знову, як учора, атака масована. Силами та засобами ППО на підльоті до Києва виявлено та знищено майже півтора десятки повітряних цілей, — йдеться у повідомленні голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Попко стверджує, що, за попередньою інформацією, жертв і руйнувань у Києві немає.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 серпня українська ППО також відбила атаку «шахедами» на Київ та область, але значна кількість влучань припала на Одеську область і порт Ізмаїл на Дунаї.