Зеленський назвав 12 країн, які готові підписати з Україною угоди про "гарантії безпеки"

https://racurs.ua/ua/n185795-zelenskyy-nazvav-12-krayin-yaki-gotovi-pidpysaty-z-ukrayinou-ugody-pro-garantiyi-bezpeky.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, назвав 12 країн, які наразі висловили готовність підписати з Україною угоди про надання «гарантій безпеки».

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Йдеться про такі держави: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція.

Вони приєдналися до «Вільнюської декларації», і тепер із кожною країною потрібно підписати двосторонні угоди.

Цього тижня ми розпочинаємо роботу вже над двосторонніми угодами, і першою державою, з якою працюємо, стали США, — сказав Зеленський на нараді з іноземними дипломатами, яка відбулася 3 серпня.

Президент заявив, що упродовж другої половини 2023 року пакет гарантій безпеки має стати цілком конкретним.

Раніше в Офісі президента озвучили основні напрями, за якими Україна отримає ці гарантії.

конкретна оборонна підтримка;

розвиток ВПК;

навчання українських військових підрозділів за кордоном;

обмін розвідданими;

підтримка фінансової стабільності;

підтримка розвитку та відновлення української економіки.

«Ракурс» раніше розповідав, що Україна готує другу зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних радників лідерів держав у Саудівській Аравії.

Зауважимо, що найнадійнішими гарантами безпеки нашої країни українці вважають США (52,1%), Велику Британію (45%) та Польщу (45%), свідчить опитування Центру Разумкова, проведене на замовлення ZN.UA.