Літні відпустки - "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди

https://racurs.ua/ua/n185797-litni-vidpustky-ukrzaliznycya-pryznachyla-dodatkovi-poyizdy-z-kyieva-na-zahid.html

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Зважаючи на великий попит пасажирів на поїздки до західної України в активний сезон літніх перевезень, «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Києва до Львова

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У перевізнику розповіли, що попри ремонти на критичних ділянках інфраструктури, які дозволять надалі більш безпечно та швидко подорожувати поїздами, залізниця знаходить можливості призначити додаткові поїзди для вивозу пасажирів.

Призначений додатковий поїзд № 191/192 Київ — Львів. Він відправлятиметься з Києва 4, 5, 6, 11, 12 та 13 серпня о 7.05 і прибуватиме до Львова о 14.49. У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 1437 і прибуватиме до Києва о 22.05.

Крім того, призначений також додатковий поїзд № 163/164 сполученням Київ — Львів. Він відправлятиметься з Києва 11, 12 та 13 серпня о 6.28 і прибуватиме до Львова о 13.58. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14.50 і прибуватиме до Києва о 22.27.

Усі рейси будуть виконуватись фірмовими вагонами з кондиціонуванням.

Квитки на поїзди, як завжди, будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.