10 тис. дол. за непридатність до військової служби - посадовець КМДА та офіцер Сухопутних сил "вирішував питання"

https://racurs.ua/ua/n185798-10-tys-dol-za-neprydatnist-do-viyskovoyi-slujby-oficer-komanduvannya-suhoputnyh-syl.html

Ракурс

​ДБР затримало посадовця Київської міської військової адміністрації, який за гроші допомагав чоловікам виїхати за кордон.

.

Він також є начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ.

Ціна «послуги» становила 10 тис. дол. Клієнтам оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби.

Самого організатора схеми ДБР затримало прямо під час передачі підроблених документів.

Також правоохоронці провели обшуки за місцем проживання посадовця, в ТЦК і КМВА. Вилучено понад 48 тис. дол. (з них вже 2 тис. ідентифіковано, як кошти отримані за «вирішення питання») та 5 тис. євро.

2 серпня ДБР повідомило про підозру військовому комісару одного з районів Закарпаття, який змушував солдат будувати його маєток. На місці будівництва, а також в помешканні та робочому кабінеті фігуранта працівники ДБР провели низку обшуків. На будівництві були виявлені троє солдатів, які виконували будівельні роботи і вже дають показання слідству.

Також під час обшуків було вилучено 3,5 тис. дол., атрибутику російської федерації (монети, документи про здобуття освіти в рф), одяг з емблемами СРСР та рф, посвідчення офіцера МО СРСР, а також значки, кокарди та георгіївська стрічка.