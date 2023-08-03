Лідери Польщі та Литви зустрілися на стратегічно важливому Сувалкському коридорі

https://racurs.ua/ua/n185803-lidery-polschi-ta-lytvy-zustrilysya-na-strategichno-vajlyvomu-suvalkskomu-korydori.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою, щоб обговорити спільну безпеку кордонів.

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Зустріч відбулася на стратегічно важливому Сувалкському перешийку, через який московити роками погрожують пробити сухопутний коридор до окупованого ними Кенігсберга, а віднедавна до погроз залучено «вагнерівців».

За даними польського прем'єра, чисельність ПВК «Вагнера» на території білорусі зараз складає близького 4 тис. Таким чином росіяни перевіряють реакцію Польщі та їх союзників, і, на думку Моравецького, Польща рішуче відповідає на ці погрози, зокрема будівництвом загороджувальних споруд вздовж кордону та перекиданням додаткових військ.

Представники обох країн погодились, що далі кількість провокацій буде лише зростати й це слід усвідомлювати. «Вагнерівці» можуть проникати на територію обох країн для влаштування диверсій, щоб таким чином дестабілізувати НАТО.

Науседа зі свого боку повідомив, що його країна розглядає можливість повного закриття кордону з біорусами, але після відповідних узгоджень з Польщею та Латвією. Також він анонсував, що незабаром відбудеться зустріч розвідувальних служб обох країн для обміну наявною інформацією.

Окрім того, на зустрічі пролунала цікава політична заява від Матеуша Моравецького, що Лукашенко сподівається на повернення до влади Дональда Туска, який довгий час був прем'єром Польщі і є конкурентом діючої влади ПіС.

Днями лідер польської опозиції та екс-прем'єр Туск звинуватив владу країни у штучному роздмухуванні загрози з боку «Вагнера», щоб підвищити свій рейтинг напередодні осінніх виборів до Сейму.

Схоже, що ПіС (партія «Право і справедливість» — «Ракурс) шукає допомоги у вагнерівців через страх перед виборами. Марш мільйонів сердець виб'є ці ідеї з їхньої голови. Побачимося 1 жовтня у Варшаві! — написав Туск у Twitter, анонсуючи марш опозиції.

У відповідь прем'єр-міністр Моравецький звинуватив Туска в ігноруванні «реальних загроз».

Він завжди слухав інтереси своїх ляльководів, ховався за костюмом Ангели Меркель, поки Німеччина та росія будували «Північний потік-2». У мене прохання до Європейської народної партії: заберіть свою людину назад до Брюсселя, — заявив глава уряду.

Після появи таборів найманців ПВК «Вагнера» на території Білорусі польська влада вирішила посилити свої війська на східному кордоні, перекинувши до свого східного кордону понад 1000 солдатів.