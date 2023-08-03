Науседа: “Вагнерівці” розташувалася неподалік кордону білорусі з Литвою

https://racurs.ua/ua/n185807-nauseda-vagnerivci-roztashuvalasya-nepodalik-kordonu-bilorusi-z-lytvou.html

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Перебування російських бойовиків так званої ПВК «Вагнера» на території білорусі є важливими фактором ризику для безпеки країн Східної Європи. Частина з воєнних злочинців рф нині перебуває у місті Гродно, поблизу кордону з Литвою.

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Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час зустрічі з прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким, пише LRT.

Зі слів Науседи, кількість найманців рф в білорусі коливається в межах чотирьох тисяч. Частина з них зайняла позиції в Гродненській області, у зв’язку з чим існує ризик провокацій на польських або ж литовських кордонах. Вільнюс вже вжив заходів для посилення охорони кордону, а також оновив плани прикриття кордону, включаючи підкріплення з боку армії.

У нас можуть бути різні погляди на наміри бойовиків «Вагнера» в білорусі, але абсолютно ясно одне: і для путіна, і для лукашенка було б занадто великою спокусою не скористатися присутністю бойовиків «Вагнера» в їх безпосередньому сусідстві для можливих провокацій проти країн НАТО, — заявив Науседа.

Президент Литви вважає, що чисельність «вагнерівців» у білорусі, ймовірно, зросте до 10 тис.

Науседа зауважив, що Литва повинна мати чіткі алгоритми дії у разі ускладнення ситуації з «вагнерівцями». Водночас це повинно відбуватися в координації з Польщею та Латвією. Зокрема провокації з боку найманців розглядатимуться як дії з боку росії.