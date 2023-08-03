Бойові медики зможуть переливати кров після спецпідготовки

https://racurs.ua/ua/n185815-boyovi-medyky-zmojut-perelyvaty-krov-pislya-specpidgotovky.html

Ракурс

Міністерство оборони та Міністерство охорони здоров’я домовилися про підготовку бойових медиків до переливання крові на передовій. Про це 3 серпня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Люди, які зможуть переливати кров, але не мають медичної освіти, будуть проходити підготовку в Міністерстві охорони здоров’я. Це нормальні речі тому, що медичні сили все-таки відповідають за життя військових і вони зобов’язані дбати, щоб це робили підготовлені люди, — пояснила Маляр.

Раніше вона заявляла, що українська військова медицина на сьогодні не має аналогів у світі. Медики з України вчать колег із-за кордону.

Заступниця міністра оборони України повідомляла, що завдяки зусиллям українських медичних працівників до 82% поранених і хворих військових повертаються у стрій після лікування.

За даними МОЗ, понад 60% смертей на полі бою повʼязані з крововтратою. Вчасне переливання крові або її компонентів може суттєво зменшити цей показник, оскільки дозволить виграти час на доставку пораненого до шпиталю. Раніше це могли робити медпрацівники та військовослужбовці з медичною освітою та практичними навичками з трансфузії, однак бойові медики були з цим незгодні.