Вибухи на півдні сповільнили ворожу логістику, рф починає втрачати позиції

https://racurs.ua/ua/n185823-vybuhy-na-pivdni-spovilnyly-voroju-logistyku-rf-pochynaie-vtrachaty-pozyciyi.html

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На фронті у південних областях України окупаційна армія росії втрачає кількісну позицію по артилерійських обстрілах і починає втрачати територіальну позицію.

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Ініціатива на Південному фронті переходить дуже повільно, але дуже впевнено на наш бік. Саме з розрахунку артилерійського укриття ми починаємо превалювати. Знищення складів з боєприпасами призводить до того, що ворог втрачає кількісну позицію по артилерійських обстрілах і починає втрачати територіальну позицію, тому що ми вибиваємо їх з тієї смуги, де вони намагаються розвернути свої позиції, — заявила в ефірі телемарафону керівниця Об'єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

З її слів, захисникам України необхідно зачистити близько 30 км від лівого берега, щоб загарбники рф не могли вражати мирних херсонців.

Гуменюк наголосила, що робота Сил оборони України дуже потужна, але ускладнена тим, що воєнні злочинці рф використовують цивільних як живий щит.

«Бавовни» ще недостатньо, тому «сезон бавовни» триває. Ми розвиваємо цю сільськогосподарську направленість і вона обов’язково дасть свій урожай, — сказала Гуменюк.

За словами спікерки ОК «Південь», російські військові отримують боєприпаси із запізненням у декілька діб, тому ЗСУ зараз мають певну преференцію в підчищенні запасів ворога настільки, щоб їм не було чим працювати.

Нагадаємо, пошкодження мостів на тимчасово окупованих територіях призвело до уповільнення і ускладнення логістики ворога.