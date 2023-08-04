путін підписав закон про підвищення призовного віку в росії

володимир путін, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n185852-putin-pidpysav-zakon-pro-pidvyschennya-pryzovnogo-viku-v-rosiyi.html

Ракурс

Російський диктатор володимир путін підписав закон, який запроваджує підвищення призовного віку у рф з 27 до 30 років.

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Про це сьогодні, 4 серпня, повідомляє «Радіо Свобода».

Підписаний путіним документ набуде чинності з 1 січня 2024 року. Передбачається, що підвищення призовного віку не потраплять ті, кому до кінця 2023 року виповниться 28 років.

При цьому нижня межа призовного віку залишиться такою ж, як і раніше, — 18 років, хоча спочатку планувалося, що її також піднімуть на три роки — до 21-річного віку. Проте у профільному комітеті російської Держдуми заявили, що вирішили цього не робити, оскільки через демографічну ситуацію в армію призивається дедалі менше росіян.

Також путін підписав закон, котрий запроваджує заборону на виїзд за кордон для мобілізованих та призовників з дня вручення їм повістки, у тому числі за місцем роботи або навчання.

Відповідна заборона діятиме до явки особи до військкомату. Крім того, коли запрацює спеціальний реєстр повісток, який планують запровадити у рф, виїзд закриватимуть з моменту публікації інформації у цьому реєстрі. Запуск реєстру очікують не раніше осені.

Крім того, путін підписав документ, який надає росгвардії право мати на озброєнні важку військову техніку та передбачає, що держзакупівлі для ведення бойових дій проти України здійснюватимуть за спрощеною процедурою.

Джерело: «Радіо Свобода»