Росіяни без успіху намагалися наступати в Запорізькій області — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n185888-rosiyany-bez-uspihu-namagalysya-nastupaty-v-zaporizkiy-oblasti-genshtab.html

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Росіяни без успіху намагалися наступати в Запорізькій області.

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Генштаб у зведенні увечері 5 серпня повідомив, що окупанти також здійснювали марні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського на Шахтарському напрямку, а під прикриттям авіаударів без успіху намагалися наступати в районі Роботиного Запорізької області.

Водночас українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, п’ять складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.