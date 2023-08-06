рф могла імітувати пуски ракет з білорусі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n185893-rf-mogla-imituvaty-pusky-raket-z-bilorusi-gur.html

Ракурс

Пуск ракет з території білорусі відбувався 6 серпня під час масованого обстрілу України.

.

Про пуск ракет з білорусі повідомляли в Повітряних силах ЗСУ. Однак у Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що рф могла імітувати ці пуски, щоб втягнути країну у війну. Про це представник ГУР Андрій Юсов заявив в коментарі «Укрінформу».

Щодо ракет з території білорусі — ймовірно, це був електронний пуск або імітація пуску, оскільки на території цієї країни розміщені російські війська, сили і засоби для різного роду провокацій, щоб втягнути її у війну проти України, — зазначив військовий.

За словами Юсова, фізично пусків ракет могло й не бути. Проте «могло бути облаштовано так, ніби пуски відбувалися з території білорусі». Інформація про ці пуски ракет зараз перевіряється.

Нагадаємо, в Україні 5 серпня о 19.00 почалися масовані ракетні обстріли, Повітряні сили повідомляли про запуск крилатих ракет «Калібр», а також понадзвукових «Кинджалів» з території білорусі. Моніторингові канали писали, що з території білорусі було запущено одну балістичну ракету.

Джерело: «Укрінформ»