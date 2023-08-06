Окупанти примусово паспортизують таксистів на Запоріжжі — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n185910-okupanty-prymusovo-pasportyzuut-taksystiv-na-zaporijji-cns.htmlРакурс
Загарбники примушують таксистів тимчасово окупованих районів Запорізької області отримати російські паспорти до 1 вересня.
Про це сьогодні, 6 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Всі водії мають отримати посвідчення водія ворога, а для цього необхідно також отримати червону макулатуру. В іншому випадку їм погрожують відібрати ліцензію, а оператори таксопарку мають звільняти таких водіїв, — зазначають у ЦНС.
Крім того, за інформацією ЦНС, окупанти розробляють систему проведення масового техогляду усіх авто на тимчасово захоплених регіонах, щоб провести інвентаризацію наявних там транспортних засобів та їхніх власників. При цьому, для проходження техогляд власник має продемонструвати паспорт громадянина рф.
За задумом росіян технагляд мають провести власники всіх авто до 2024 року. Техогляд відбудеться в «спрощеному режимі», адже його мета саме в переписі й паспортизації власників транспортних засобів, — зазначають у ЦНС.