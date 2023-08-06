Таксистів окупованого Запоріжжя примушують до отримання російських паспортів, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n185910-okupanty-prymusovo-pasportyzuut-taksystiv-na-zaporijji-cns.html

Ракурс

Загарбники примушують таксистів тимчасово окупованих районів Запорізької області отримати російські паспорти до 1 вересня.

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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Всі водії мають отримати посвідчення водія ворога, а для цього необхідно також отримати червону макулатуру. В іншому випадку їм погрожують відібрати ліцензію, а оператори таксопарку мають звільняти таких водіїв, — зазначають у ЦНС.

Крім того, за інформацією ЦНС, окупанти розробляють систему проведення масового техогляду усіх авто на тимчасово захоплених регіонах, щоб провести інвентаризацію наявних там транспортних засобів та їхніх власників. При цьому, для проходження техогляд власник має продемонструвати паспорт громадянина рф.