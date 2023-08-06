У росії вже визначилися з результатами чергових «виборів путіна», фото: «Состав.ру»

https://racurs.ua/ua/n185911-u-putina-vje-rozpovily-skilky-vidsotkiv-vin-otrymaie-na-vyborah-2024-roku.html

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Російський диктатор володимир путін на наступних президентських «виборах», які у рф мають відбутися у березні наступного, 2024 року, отримає понад 90% голосів виборців й буде переобраний на наступний шестирічний термін.

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Про це в інтерв’ю виданню The New York Times заявив речник кремля Дмитро Пєсков.

Наші президентські вибори — це не зовсім демократія, це дорога бюрократія, — заявив Пєсков. — Пан Путін буде переобраний наступного року з більш ніж 90 відсотками голосів.

Пізніше, коли ці слова Пєскова поширилися інтернетом, він у коментарі агентству «РБК» заявив, що це була його особиста думка, а американські ЗМІ «вчинили як завжди».

Начебто те, але не те, — запевнив він, коментуючи питання журналістів, чи дійсно він робив таку заяву.

За словами Пєскова, у перемозі російського диктатора він впевнений, «ґрунтуючись на рівні консолідації суспільства навколо Путіна».

А в іншому було питання про вибори і була відповідь така, що вибори, хоча є вимогою демократії, і сам путін вирішив їх проводити, але теоретично їх можна навіть не проводити. Бо вже очевидно, що путіна буде обрано, — додав він. — Це моя абсолютно особиста думка. Ну ось вони таким чином це перебрехали.

Джерело: The New York Times, «РБК»