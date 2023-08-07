У боях на Запоріжжі загинув екс-нардеп Слабенко

Сергій Слабенко, фото: Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n185919-u-boyah-na-zaporijji-zagynuv-eks-nardep-slabenko.html

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У боях за незалежність України на Запорізькому напрямку 4 серпня загинув народний депутат IV скликання (2002−2006 роки) Сергій Слабенко.

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Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Слабенко народився у Луцьку в 1965 році. У Верховну Раду був обраний від 19-го виборчого округу (Волинська область) від блоку «Наша Україна».

У парламенті IV скликання Слабенко був головою підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи комітету з питань правової політики.

Із 2006 по 2009 працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 по 2020 рік — був депутатом Волинської обласної ради, член постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.