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Ракурс
Сергій Слабенко, фото: Верховна Рада

У боях на Запоріжжі загинув екс-нардеп Слабенко

7 сер 2023, 09:44
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У боях за незалежність України на Запорізькому напрямку 4 серпня загинув народний депутат IV скликання (2002−2006 роки) Сергій Слабенко.


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Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Слабенко народився у Луцьку в 1965 році. У Верховну Раду був обраний від 19-го виборчого округу (Волинська область) від блоку «Наша Україна».

У парламенті IV скликання Слабенко був головою підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи комітету з питань правової політики.

Із 2006 по 2009 працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 по 2020 рік — був депутатом Волинської обласної ради, член постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

На Сергія вдома чекала дружина із сином і донькою, — зазначається в повідомленні.

Сергій Слабенко, фото: Верховна Рада

Джерело: Ракурс


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