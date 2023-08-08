Найбільший склад радянської бронетехніки в рф. Фото: Google Earth

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Армія російської федерації через великі військові втрати знімає зі зберігання стару радянську бронетехніку.

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За час повномасштабної війни проти України рф зняла зі зберігання понад 40% старих радянських танків та бронетранспортерів на найбільшій відомій базі законсервованої військової техніки «Вагжаново» у Бурятії. Про це повідомляє The Moscow Times на основі аналізу супутникових знімків Google Earth.

Зазначається, що база «Вагжаново» в Бурятії є найбільшою у рф — займає близько 13 кв. км, що значно більше площ двох десятків інших відомих баз зберігання військової техніки. Ще у вересні 2021 року у «Вагжаново» просто неба зберігалося близько 3 тис. 840 одиниць бронетехніки, але в листопаді 2022 року на базі залишилося близько 2 тис. 600 бронемашин. У травні цього року там зафіксували вже близько 2 тис. 270 бойових одиниць.

Таким чином за цей час з бази окупанти вивезли 1 тис. 570, або 40,8% одиниць бронетехніки. Причому більша її частина (32%) пішла після оголошення мобілізації в рф наприкінці 2022 року.

Інструкції Міноборони рф передбачають, що найціннішу техніку зберігають у спеціальних вентильованих і опалювальних приміщеннях, другу категорію — в ангарах, що не опалюються. Третя категорія консервації — зберігання під тентами, четверта — просто неба. У «Вагжаново» вся техніка зберігалася головним чином на вулиці.

Нагадаємо, у березні росія знімала зі зберігання радянські танки Т-54/55, які випустили ще в кінці 1950-х років. Цю бронетехніку помітили на ешелонах у місті Арсеньєв Приморського краю, де знаходиться Центральна база резерву та зберігання танків.

Джерело: The Moscow Times