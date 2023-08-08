Наслідки удару по Покровську. Фото: ДСНС

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Ракурс

Російський ракетний удар по Покровську Донецької області призвів до поранень 88 осіб.

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Серед поранених двоє дітей — 2006 і 2012 року народження. Також постраждав 31 поліцейський, семеро працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та четверо військових. Семеро осіб загинули — п’ятеро цивільних, рятувальник та військовий. Такими є дані станом на 11.00, передає Донецька обласна військова адміністрація.

Крім того, зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок; будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.

Нагадаємо, 7 серпня російська федерація атакувала житлові райони Покровська в центрі міста двома балістичними ракетами «Іскандер» — о 19.15 та 19.52. Внаслідок атаки пошкоджено дев’ятиповерхівку та п’ятиповерхівку, житлові будинки у приватному секторі, готель, магазини та адміністративні будівлі.

Під час повторного ракетного удару загинув заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області полковник Андрій Омельченко. Десятки поліцейських, рятувальників та дітей дістали поранення внаслідок російської агресії.