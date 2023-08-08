Склади з боєприпасами в Новій Каховці. Фото:

https://racurs.ua/ua/n185960-okupanty-oblashtovuut-u-noviy-kahovci-sklady-z-boieprypasamy-v-pidvalah-budynkiv.html

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Окупаційні війська росіян облаштовують у Новій Каховці склади з боєприпасами в підвалах жилих будинків.

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Ворог використовує місцеве населення як живий щит, щоб захистити склади з БК від обстрілів Збройних сил України. Однак такі дії загарбників суперечать нормам міжнародного гуманітарного права. Про це повідомило місцеве видання «Кавун.City».

Цю інформацію ми не можемо ані остаточно підтвердити, ані спростувати. Але маємо такі свідчення з кількох джерел, — пише ЗМІ.

Нагадаємо, в Новопетрівці Бердянського району Запорізької області на території корпусу дитячого санаторію «Весна» російські окупанти облаштували військову базу, де знаходиться понад 800 загарбників. Також на території закладу, в безпосередній близькості до житлових будинків, ворог розосередив військову техніку.

Джерело: «Кавун.City»