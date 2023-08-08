ЗСУ просунулися на Мелітопольському напрямку. Фото:

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Збройні сили України просунулися на сотні метрів на Мелітопольському напрямку.

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Наступальні дії тривають у районі Роботиного, вороги поступово знищуються. Про це заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін заявив в ефірі телемарафону.

Там тривають дії щодо знищення ворога. Також там є просування сотнями метрів на цьому напрямку, — зазначив він.

Також тривають наступальні дії й на Бердянському напрямку, там теж є просування. ЗСУ йдуть вперед та знищують ворога.

Кузмін додав, що Збройні сили України вже зайшли на першу лінію оборони російських окупантів на Таврійському напрямку. Ця лінія дуже складна, але українські захисники продавлюють її й рухаються вперед. Однак цей рух дещо уповільнений мінними загородженнями та нестачею у нас авіації.

Нагадаємо, 7 серпня в Міноборони заявляли, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває просування. А загарбники без успіху намагаються відновити втрачене положення південно-східніше від Новоданилівки та східніше від Роботиного Запорізької області.