Блінкен: ПВК «Вагнера» використовує нестабільність у Нігері після перевороту

https://racurs.ua/ua/n185966-blinken-pvk-vagnera-vykorystovuie-nestabilnist-u-nigeri-pislya-perevorotu.html

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російські бойовики з так званої ПВК «Вагнера» користуються нестабільністю у Нігері.

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Я думаю, що те, що сталося і що продовжує відбуватися у Нігері, не було спровоковано Росією чи «Вагнером», але… вони намагалися скористатися цим, — зазначив американський політик у інтерв’ю ВВС.

Очільник зовнішньополітичного відомства також зауважив, що Вашингтон стурбований прагненням «"вагнерівців» проявити себе" в деяких частинах регіону Сахель. Блінкен додав, що всюди, куди потрапляють воєнні злочинці рф, приходить «смерть, руйнування та експлуатація», і що «небезпека зросла, а не знизилася».

Американський дипломат заявив, що нині у Нігері «повторюється те, що було в інших країнах, куди вони (найманці Євгена Пригожина — ред.) не принесли нічого, окрім поганого».

Нагадаємо, у Нігері група військових заявила про усунення від влади демократично обраного президента Мохамеда Базума та його уряду. Екс-посол України у Франції Олег Шамшур заявив, що при виникненні збройного конфлікту в Нігері путчистам можуть допомагати «вагнерівці», оскільки рф зацікавлена у поваленні законної влади.