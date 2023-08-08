Арахамія: Нардеп-“слуга” Торохтій має скласти мандат

https://racurs.ua/ua/n185969-arahamiya-nardep-sluga-torohtiy-maie-sklasty-mandat.html

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Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія ініціював виключення з неї нардепа Богдана Торохтія. Раніше журналісти Bihus. іnfo повідомили, що за час повномасштабного вторгнення рф «слуга» встиг змінити три автівки і відпочивав на морському узбережжі Болгарії.

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Наше терпіння не вічне. Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися. Як варіант — продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Але нічого з цього зроблено не було. Більше того, ми дізналися, що поки родина Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла, — заявив Арахамія.

Тепер глава фракції вимагає від депутата повернути отримані гроші в бюджет та скласти депутатський мандат.

Нагадаємо, раніше очільник фракції «СН» захищав Торохтія та стверджував, що елітний автопарк належить дружині депутата, а до Болгарії той їздив у пов’язаній із дитиною справі. Арахамія тоді висловився, що відпочинок народного депутата Богдана Торохтія у Болгарії не можна порівнювати з вояжем Юрія Арістова на Мальдівські острови, тому й не було застосовано ніяких каральних заходів до народного обранця. Журналісти зафіксували, як Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану.