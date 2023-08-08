Reuters — Попри війну євротрейдери почали зберігати газ в українських сховищах — новини економіки

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Європейські трейдери почали зберігати природний газ в українських підземних сховищах, щоб скористатися нижчими цінами та наявними потужностями, попри ризики, пов’язані з повномасштабною війною країни-агресора росії проти України.

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Як пише Reuters з посиланням на трьох трейдерів і представників компаній, після початку великої війни Брюссель прагнув отримати великі обсяги зберігання газу, щоб компенсувати скорочення постачання рф, особливо під час пікового попиту в зимові місяці. Очікується, що Євросоюз досягне мети заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада.

Трейдери вказують, що є комерційна логіка зберігання в Україні, окрім території ЄС, щоб скористатися нижчими цінами зараз, а не майбутніми поставками.

Згідно з цінами на ринку ф’ючерсів на газ у Нідерландах TTF, ціна газу з поставкою у вересні становить 30 євро (32,96 дол.) за МВт-год порівняно з форвардними цінами на перший квартал 2024 року в 49 євро.

EP Commodities транспортує природний газ в Україну та використовує українські газосховища. Ми віримо в надійність систем транспортування та зберігання газу України, які зарекомендували себе навіть у такій надзвичайно складній обстановці військового часу, — сказав голова правління чеської групи EP Commodities EPH Мирослав Гасько.

За даними платформи прозорості GIE, 7 серпня сховища газу в країнах ЄС були заповнені на 87%. НАК «Нафтогаз України» заявив, що іноземні клієнти можуть використовувати понад 10 млрд куб. м сховищ країни обсягом близько 30 млрд куб. м, переважно на заході країни, тобто далеко від лінії фронту. Україна може збільшити сховища Європи приблизно на 10%.