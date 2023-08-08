Данілов - Ситуація на кордоні з білоруссю перебуває на контролі

https://racurs.ua/ua/n185973-danilov-sytuaciya-na-kordoni-z-bilorussu-perebuvaie-na-kontroli.html

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Ситуація на українсько-білоруському кордоні нині залишається контрольованою. Це питання обговорюється майже на кожному засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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Що стосується питання нашого кордону з білоруссю та росією, то майже на кожному засіданні Ставки верховного головнокомандувача, яке президент проводить щонайменше двічі на тиждень, це питання є на порядку денному. Генерал Дейнека, який безпосередньо відповідає за кордон, має доповіді з цього питання. Ситуація перебуває на контролі, — зауважив Данілов.

Секретар РНБО також вказав, що якби росія не відхрещувалася від бойовиків так званої ПВК «Вагнера», це — один із проектів кремля.

Данілов переконаний, що у разі виникнення якогось загострення українські військові та прикордонники готові дати відсіч.

Раніше було велике тренування — коли на територію білорусі свого часу була завезена велика кількість громадян інших країн, які пробивалися через кордон. Тоді намацувалися слабкі місця на кордонах Польщі та Литви. І я більш ніж впевнений, що наші польські й литовські друзі дадуть відсіч провокаціям, які на сьогодні готує рф, — сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, ПВК «Вагнера» перебазувалася до білорусі після невдалої спроби перевороту в рф. Зараз у наметовому містечку біля села Цель перебуває понад 3,5 тис. «вагнерівців».