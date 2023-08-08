Сирський приїхав на Куп’янський напрямок поговорити з командирами

https://racurs.ua/ua/n185979-syrskyy-pryyihav-na-kup-yanskyy-napryamok-pogovoryty-z-komandyramy.html

Ракурс

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський 8 серпня приїхав в район бойових дій на Куп’янський напрямок, де попрацював з командирами для прийняття оперативних рішень.

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Працюємо з командирами в районі бойових дій на Куп’янському напрямку. Разом приймаємо всі необхідні оперативні рішення, — вказав Сирський у Телеграм.

Командувач наголосив на визначній ролі командирів в обороні країни.

Вони можуть приймати рішення, які повністю відповідають ситуації на місці, — зазначив Сирський.

З його слів, від їхньої стійкості та дій залежить не лише успіх операції, а й збереження життя наших воїнів.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганни Маляр повідомила, що весь минулий тиждень окупанти намагалися повернути під свій контроль втрачені раніше території Харківської області. Найгарячіше було на Куп’янському напрямку. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ситуація на Куп’янському напрямку складна, але контрольована.