США дозволили іншим країнам вчити українських пілотів керувати F-16

США дозволили іншим країнам вчити українських пілотів керувати винищувачами F-16

https://racurs.ua/ua/n185990-ssha-dozvolyly-inshym-krayinam-vchyty-ukrayinskyh-pilotiv-keruvaty-f-16.html

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Президент США Джо Байден дозволив представникам інших країн навчати українських льотчиків управлінню американськими винищувачами F-16.

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Про це на брифінгу для журналістів повідомила заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Президент дав зелене світло, щоб дозволити та підтримати навчання, — сказала представник Міністерства оборони США.

Вона не змогла надати жодної додаткової інформації, але наголосила, що Данія та Нідерланди «грають провідну роль» у підготовці українських льотчиків.

Влада України з початку 2023 року активно просить, щоб країни Заходу почали постачати Україні сучасні винищувачі, у тому числі американські F-16. У липні координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Україна, ймовірно, отримає ці літаки до кінця року.

У липні видання Politico повідомило, що коаліція з 11 країн на чолі з Данією та Нідерландами готова розпочати навчання українських пілотів управлінню F-16, але не може цього зробити без офіційного дозволу від США.