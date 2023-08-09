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Ракурс
Росіяни створили кулак для прориву на Куп’янському напрямку

Росіяни створили кулак для прориву на Куп’янському напрямку — командувач Сухопутних військ

9 сер 2023, 12:38
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Російські загарбники обрали головним для свого наступу Куп’янський напрямок, створивши наступальне угруповання у складі восьми штурмових загонів «Шторм -Z», йдуть інтенсивні бої — деякі позиції по декілька разів переходять з рук в руки.


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Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив 9 серпня в коментарі «Українській правді».

Мета противника — прорвати оборону наших військ і вийти безпосередньо до Куп’янська. Бойові дії зараз відрізняються надзвичайною інтенсивністю. Окремі позиції за ці дні декілька разів переходили із рук в руки, — сказав генерал.

За його словами, одночасно ворог наступом із району Новоселівське здійснював спробу розсікти угрупування захисників ударом у фланг та оточити частину підрозділів бригади, яка тримає там оборону, але безрезультатно.

Наші бійці мужньо тримають оборону, відбиваючи всі спроби противника просунутися вперед, — підкреслив командувач.

8 серпня Сирський відвідав Куп’янський напрямок і відзначив роботу командирів.

Джерело: Ракурс


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