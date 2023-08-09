Дубінському оголосили про підозру

https://racurs.ua/ua/n186000-dubinskomu-ogolosyly-pro-pidozru.html

Ракурс

Нардепу Олександру Дубінському повідомили про підозру. Про це він розповів у соцмережах.

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За даними УП, його підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон нібито для супроводу батька на лікування.

Слідство встановило, що батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня, а потім повернувся до України 11 липня. Сам Дубінський повернувся до України лише 27 липня.

Відомо, що він встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.

Наприкінці липня Дубінський казав, що отримав дозвіл на виїзд для супроводу онкохворого батька. Блогер Антон Швець потім повідомив, що нардеп в Іспанії на відпочинку з дружиною. Дубінського він впізнав за татуюванням на нозі в одній зі сторіз його дружини в Instagram.

7 серпня Дубінський прибув до ДБР на черговий допит, повідомили раніше співрозмовники УП в правоохоронних органах.

За даними джерел, повторний допит знадобився, оскільки нардеп відмовляється давати відповіді по суті запитань щодо обставин свого перебування за кордоном та підробки документів і намагається ввести слідство в оману.