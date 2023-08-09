У Кропивницькому затримали депутата-ватажка банди рекетирів

https://racurs.ua/ua/n186007-u-kropyvnyckomu-zatrymaly-deputata-vatajka-bandy-reketyriv.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) нейтралізувала банду рекетирів, яку очолював чинний депутат Кропивницької міськради.

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У повідомленні СБУ та МВС не називається прізвище депутата, утім, медіа вказують, що це депутат від ВО «Батьківщина» Дмитро Терзов.

Рекетирів взяли на «вибиванні» 92 тис. дол. неіснуючого боргу з місцевого підприємця, з яким депутат має спільний бізнес. Окрім того, за вказівкою депутата рекетири вимагали гроші з місцевих жителів під вигаданими приводами. У разі відмови — застосовували психологічний тиск, фізичне насильство та погрози вбивства.

Під час чергового отримання частини коштів правоохоронці затримали депутата в його офісі. При обшуку у депутата вилучено велику кількість готівки в іноземній валюті, коштовності та майно потерпілого.

Фігуранту та його спільнику повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.