Сили оборони захопили в полон російських військових, фото: «Мілітарний»

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Українські військові захопили у полон групу російських військових та офіцерів на лівому березі Херсонської області.

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Про це повідомляє видання «Мілітарний» з посиланням на Telegram-канал одного з російських військових.

Зазначається, що, за словами окупанта, група російських військових в одному із населених пунктів на лівому березі Дніпра перестала виходити на зв’язок. Щоб перевірити ситуацію, до місця розташування підрозділу вирушила група із 16 військових на чолі з майором Томовим, котрий обіймав посаду командира 1822-го батальйону.

Згодом стало відомо, Томов разом з групою потрапив у засідку та, імовірно, у полон.

Скільки саме російських військових загинуло чи потрапило в полон, не відомо, проте, за словами російського блогера, зникли 25 осіб, серед яких троє офіцерів. Також стверджується, що українським військовим вдалося захопити озброєння, боєприпаси, радіостанції, особисті мобільні телефони окупантів та отримати «цінну інформацію».

Також стверджується, що українські диверсанти намагалися заманити у засідку нову групу російських військових через засоби зв’язку полонених.

Зазначається, що окупант скаржиться, що діяльність російського угрупування у районі Дніпра зараз пов’язана з високим ризиком, а територія вже давно не під повним контролем рф. Ще однією причиною потрапляння групи у засідку він називає погану якість російських радіостанцій «Азарт», котрі погано працюють в польових умовах.

Джерело: «Мілітарний»