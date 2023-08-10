У Ставропольському краї рф горіла військова частина

https://racurs.ua/ua/n186036-u-stavropolskomu-krayi-rf-gorila-viyskova-chastyna-video.html

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У Ставропольському краї росії 9 серпня сталася пожежа на території військової частини. За попередньою інформацією, там загорівся склад площею 300 кв. м.

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Про це повідомили пропагандистські ЗМІ росії з посиланням на главу Георгієвського округу Андрія Зайцева. Причиною займання він назвав високу температуру повітря. Чиновник рф запевнив, що постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора у Підмосков’ї вибухнув Загорський оптико-механічний завод, який нібито не використовувався за призначенням, оскільки там знаходилися склади піротехніки. Причина невідома, але не виключається версія з атакою безпілотників.