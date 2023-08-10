Син екс-нардепа з Партії регіонів планував вбивство депутата міськради — ДБР

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Державне бюро розслідувань запобігло замовному вбивству депутата Жмеринської міської ради, яке організував син колишнього нардепа від Партії регіонів за 8,5 тис. дол.

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Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР затримали колишнього депутата Жмеринської міської ради на Вінниччині від забороненої в Україні проросійської партії «ОПЗЖ», який замовив вбивство іншого депутата цієї місцевої ради. Батько затриманого є колишнім народним депутатом VII скликання від забороненої «Партії регіонів» та чинним депутатом Жмеринської міськради від забороненої «ОПЗЖ», — йдеться у повідомленні.

Ще на початку повномасштабного вторгнення росії він виїхав з України та фактично не виконує депутатських обов’язків. Його бізнесові та політичні інтереси у місті та регіоні представляє син. Кілька місяців тому у батька загострився конфлікт з іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою його особистих та бізнесових питань, пов’язаних із відведенням земельних ділянок під будівництво.

Син вирішив «допомогти» батькові та намагався організувати замовне умисне вбивство іншого депутата — члена постійної земельної комісії Жмеринської міськради. За замовне вбивство він пообіцяв заплатити 8,5 тис. дол.

В рамках спецоперації ДБР імітувало вбивство місцевого депутата й зробили постановчі фото.

Наразі проведено обшуки за місцем проживання та транспортному засобі затриманого, а також у можливих співучасників вчинення злочину. Вилучено зброю, кошти та інші речові докази, що підтверджують злочинні наміри фігурантів. Затриманому повідомлено про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України).