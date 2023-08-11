Ми всі живемо в бункерах, щодня змушені озиратися — колаборант Балицький

https://racurs.ua/ua/n186095-my-vsi-jyvemo-v-bunkerah-schodnya-zmusheni-ozyratysya-kolaborant-balyckyy-video.html

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Колаборант, псевдогубернатор Запорізької області Євген Балицький поскаржився на важке життя в ефірі росТБ.

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Ми всі живемо в бункерах, щодня змушені озиратися, дивитися за своєю безпекою, — сказав Балицький в ефірі московитського пропагандиста Соловйова.

Гауляйтер сказав також, що усі російські чиновники на окупованих територіях пройшли спеціальний вишкіл щодо безпеки.

За матеріалами СБУ, зрадника Балицького заочно засуджено на 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Їм страшно — нам приємно.

Це не перший випадок, коли Балицький скаржився, що зрадників ніхто на окупованих територіях не поважає.

У липні він російський гауляйтер Запорізької області так поскаржився на нелегке життя співробітників окупаційної адміністрації:

Ми постійно живемо у страху, що партизани підкладуть вибухівку і змушені купувати продукти у спеціальних місцях, щоб місцеві не отруїли.

Колаборант також запевняв, що готується відбиватись від ЗСУ гранатами. Наразі йому світить 15 років за держзраду.