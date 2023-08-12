путлер та Абдул Фатіх ас-Сісі

https://racurs.ua/ua/n186103-iegypet-vidmovyvsya-postachaty-zbrou-rosiyi-ale-ne-pospishaie-dopomagaty-ukrayini-pid-tyskom.html

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Американська газета Wall Street Journal повідомляє з посиланням на свої джерела, що уряд США намагається переконати Єгипет розпочати постачання зброї Україні, але Каїр поки не поспішає виконувати це прохання.

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Раніше єгипетська влада під тиском Вашингтона відмовилася від ідеї допомагати озброєннями росії, сказано в публікації.

За даними джерел WSJ, про постачання озброєнь Києву Єгипет просили кілька американських чиновників, у тому числі міністр оборони США Ллойд Остін, який у березні зустрічався із президентом країни Абдулом Фаттахом ас-Сісі.

Зокрема, американська влада пропонувала владі Єгипту поставити Україні артилерійські снаряди, протитанкові ракети, системи ППО та вогнепальну зброю.

Постачання снарядів особливо важливе, оскільки в ході контрнаступу Україна використовує велику кількість боєприпасів, і американська влада робить все можливе, щоб вони у ВСУ не закінчилися, пише WSJ.

Під час зустрічей з американськими чиновниками Єгипет однозначно не відповів на ці прохання відмовою, але представники єгипетської влади у приватних розмовах повідомляють, що Каїр не має планів розпочати постачання, — стверджують автори.

При цьому один зі співрозмовників WSJ у Держдепартаменті США сказав, що Єгипет залишається партнером США у їхніх спробах встановити в Україні справедливий та міцний мир.

Це питання непрості, тому ми продовжуємо продуктивні дискусії з нашими єгипетськими партнерами про взаємну вигоду закінчення цієї війни, розпочату росією, — сказав цей чиновник.

Журналісти WSJ нагадують, що Єгипет намагався зберегти нейтралітет щодо війни в Україні та підтримувати дружні відносини з росією. Президент ас-Сісі, як і раніше, товаришує з володимиром путіним, і нещодавно брав участь у саміті росія-Африка, який відбувся цього літа в Санкт-Петербурзі. Єгипет також купує більшу частину свого зерна у рф.

Після того, як влада Єгипту відмовилася поставити зброю Україні, деякі члени Конгресу США запропонували заморозити виділення Каїру 230 млн американської допомоги, повідомляють автори публікації.

США щорічно спрямовують 1,3 млрд дол. для підтримки єгипетської армії, проте виділення невеликої частини цієї суми залежить від дотримання прав людини.