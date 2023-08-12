Польща перемістить додаткові підрозділи для укріплення Сувалкського коридору

https://racurs.ua/ua/n186117-polscha-peremistyt-dodatkovi-pidrozdily-dlya-ukriplennya-suvalkskogo-korydoru.html

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Міноборони Польщі заявило про укріплення оборони Сувалкського коридору, який розділяє країну від країн Балтії, зокрема Литви.

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За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, Польща розширить військову інфраструктуру та передислокує частини польських сил із заходу на схід, також будуть створені нові підрозділи різного рівня.

Йдеться про саперний батальйон та великі тактичні об'єднання, такі як 1-а піхотна дивізія легіонів і 2-й польський корпус.

Також, як зазначив міністр, на сході Польщі діють Сили територіальної оборони і війська НАТО.