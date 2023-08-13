Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Австрії, є загиблі

Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП. Фото: RMF FM

https://racurs.ua/ua/n186140-mikroavtobus-z-ukrayincyamy-potrapyv-u-dtp-v-avstriyi-ie-zagybli.html

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Мікроавтобус з українцями потрапив в дорожньо-транспортну пригоду в Австрії.

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Розбився бус з польськими номерами. Сама аварія сталась близько сьомої ранку у суботу, 12 серпня, на трасі А5 поблизу Гавайнсталя у напрямку Відня. Мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка пролягала під трасою. Про це повідомляє RMF FM.

За словами водія, який вижив, він заснув на кілька секунд. Внаслідок ДТП загинули четверо осіб — двоє дорослих і двоє дітей віком три роки та кілька місяців. Рятувальники розповіли, що двоє загиблих дорослих були бабусею й дідусем дітей. Ще троє пасажирів та дитина дістали легкі травми.

Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило, що мікроавтобус був на польських номерах, але всі в салоні були громадянами України. Поляки вже передали цю інформацію українській стороні.

Нагадаємо, у квітні в Хмельницькій області на швидкісній трасі неподалік міста Волочиськ пасажирський автобус «Неоплан» сполученням «Варшава-Одеса», з’їхав у кювет та перекинувся. До лікарні внаслідок ДТП потрапили 18 осіб із різними травмами.

Джерело: RMF FM