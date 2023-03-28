ДТП з автобусом. Фото: ГУ ДСНС Хмельницької області

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Дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса сталася 28 березня у Хмельницькій області.

На швидкісній трасі, неподалік міста Волочиськ пасажирський автобус «Неоплан» сполученням «Варшава-Одеса», з’їхав у кювет та перекинувся. У салоні було двоє водіїв, 25 пасажирів, з яких двоє — діти. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій СНС у Хмельницькій області.

«Суспільне» із посиланням на керівництво лікарні поінформувалося, що Волочиської ЦРЛ доставили 18 осіб із різними травмами. Троє травмованих зараз перебувають у реанімації, їхній стан середньої важкості, але стабілізується. Інші постраждалі перебувають у різних відділеннях травматологічного та хірургічного профілю.

Також до лікарні потрапили двоє дітей віком дев’яти та 14 років. Їх стан задовільний.

Нагадаємо, 19 березня увечері на автодорозі сполученням «Тернопіль — Львів — Рава-Руська», у селищі Золочівського району, автомобіль за кермом якого був народний депутат від «Слуги народу» Володимир Гевко, збив пішохода. ДТП сталася за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер.