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Ракурс
Росіяни націлилися на Одесу - ППО збила усі "Калібри" та "шахеди"

Росіяни націлилися на Одесу — ППО збила усі «Калібри» та «шахеди», в місті пожежі (ФОТО)

14 сер 2023, 08:08
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У ніч на 14 серпня 2023 року ворог здійснив кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами «Калібр».


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Російські окупанти загалом запустили по Україні 15 ударних БпЛА Shahed-136/131 і 8 крилатих ракет «Калібр». Силами та засобами ППО усі цілі знищено, повідомили у Повітряних силах.

Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса, працюють рятувальники.

Крім того, приблизно о 5.00 14 серпня на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил знищено ворожий вертоліт (тип уточнюється).

Внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки.

Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркета. Пожежі в Одесі після нічної ракетної атаки

Пожежі в Одесі після нічної ракетної атаки

Пожежі в Одесі після нічної ракетної атаки

Джерело: Ракурс


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